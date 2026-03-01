Ortadoğu'da füze yağmuru Dubai'yi vurdu: Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu dehşet anlarını anlattı!

Dünya, güne ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak operasyonun şokuyla uyandı. Başkent Tahran başta olmak üzere pek çok noktanın hedef alınması üzerine İran’dan beklenen misilleme gecikmedi. İran’ın bölgedeki ABD üslerini ve İsrail noktalarını hedef alan balistik füzelerinden bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret ve turizm merkezi Dubai'ye düşmesiyle bölgede panik havası hakim oldu.

"EVLATLARIM İÇİN YÜREĞİM ÇARPIYOR"

Kısa bir süre önce Türkiye’den ayrılarak Dubai’ye yerleşen ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, füze saldırılarının ardından yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı. İlk paylaşımında güvenliğe vurgu yapan Kerimoğlu, "Bizi merak eden herkese teşekkür ederim. Bir anne olarak insanın yüreği evlatları için çarpıyor. Dubai'nin güçlü altyapısı sayesinde şu an için güvendeyiz" ifadelerini kullandı.





"DUBAİ'DE SIĞINAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ancak bölgedeki gerilimin tırmanması ve patlama seslerinin artmasıyla Kerimoğlu’nun paylaşımlarındaki ton değişti. Kentte yayın yasaklarının başladığını duyuran ünlü modacı, sığınak eksikliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum. Yaşadıklarımı anlatamam, asla uyuyamıyoruz. Allah herkese sabır versin."

BÖLGEDE SAVAŞ ALARMI

İran’ın misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel kaynaklar, hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığını bildirirken, Dubai gibi küresel bir merkezde yaşanan bu hareketlilik uluslararası piyasalarda da endişeye yol açtı.