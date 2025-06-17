Ortadoğu’da savaş hazırlığı: Trump düğmeye basmak üzere

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ABD’nin daha fazla müdahil olup olmayacağını değerlendiriyor.

Trump’ın Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda (Situation Room) ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantı sona erdi.

Beyaz Saray yetkililerine göre toplantı bir saatten uzun sürdü.

Bu kritik görüşme öncesinde Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden bir gün erken ayrılarak Washington’a dönmüştü.

CNN’e konuşan iki ayrı kaynağa göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 30’dan fazla hava yakıt ikmal uçağı son günlerde Ortadoğu’ya sevk edildi.

Bu adım, Trump’ın İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran üzerindeki olası hava saldırılarını desteklemek amacıyla ABD uçaklarını yakıt ikmali için devreye sokabileceği olasılığına karşı hazırlandı.

CNN: TRUMP SALDIRIYA SICAK BAKIYOR

CNN’e konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri operasyon seçeneğine giderek daha sıcak baktığını bildirdi.

Yetkililere göre, Trump yönetimi İran’a karşı doğrudan bir saldırıyı ciddi biçimde değerlendiriyor.

Planlamalar, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan hava saldırılarını içeriyor. Bu saldırıların doğrudan ABD askeri varlıkları tarafından gerçekleştirilmesi seçeneği masada.

Henüz nihai karar alınmasa da, Trump’ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde bu seçeneğin öne çıktığı bildiriliyor.

ORTADOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI SEVK EDİYOR

Amerikalı bir yetkili Fox News’e yaptığı açıklamada, Pentagon’un Ortadoğu’ya daha fazla savaş uçağı konuşlandırdığını ve bölgede halihazırda görev yapan hava unsurlarının görev süresini uzattığını belirtti. Yetkili, gönderilen askeri unsurların "savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.

Gönderilen hava araçları arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları yer alıyor.

Bu gelişme, bir gün önce yine Fox News’e konuşan bir başka ABD’li yetkilinin, USS Nimitz uçak gemisi görev grubunun Güney Çin Denizi’nden Ortadoğu’ya yönlendirildiğini açıklamasının ardından geldi.

Normalde USS Carl Vinson’un görevini devralması beklenen USS Nimitz’in, planlanan tarihten önce bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bu değişiklikle birlikte, USS Nimitz ve USS Carl Vinson uçak gemisi görev grupları aynı anda Ortadoğu’da konuşlanmış olacak.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" dedi.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'Lİ VEKİLLERDEN SAVAŞ KARŞITI TASARI

ABD Kongresi'nden iki milletvekili, sundukları bir karar tasarısıyla ABD’nin İsrail ile İran arasındaki savaşa dâhil olmasını yasaklamayı hedefliyor.

Kentucky Cumhuriyetçi Vekili Thomas Massie ile Kaliforniya Demokrat Vekili Ro Khanna, savaş yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu vurguladı.

Massie, “Bu bizim savaşımız değil. Öyle olsaydı bile, Anayasamıza göre bu kararı Kongre vermelidir” ifadelerini kullandı.

Tasarıyı birlikte sunan Demokrat vekil Ro Khanna ise, “Amerikan halkı Orta Doğu’da yeni bir felaketin içine sürüklenmek istemiyor. İran’a yönelik herhangi bir askeri eylemin Kongre tarafından yetkilendirilmesi gerektiğini yeniden vurgulamak adına, bu iki partili Savaş Yetkileri Kararı’nı Massie ile birlikte sunmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Sunulan karar tasarısı, Kongre’nin onayı olmadan ABD’nin İran’a karşı askeri güç kullanmasını ya da İsrail’in yürüttüğü operasyonlara doğrudan katılmasını yasaklamayı amaçlıyor. Tasarı, ABD Anayasası’nın savaş ilan etme yetkisinin sadece Kongre’ye ait olduğunu açıkça vurguluyor.