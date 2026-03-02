Ortadoğu yanıyor, Arap basını bunu tartışıyor: 'Erkeğin denizde mayo ile namaz kılması caiz midir?'

Ortadoğu, günler içinde 'kontrollü gerilim' eşiğini aşarak devletler arası açık savaş koşullarına teslim oldu. ABD ve İsrail’in, İran’daki hedeflere yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetimi de ABD ve Körfez’deki ortaklarını füzeler ve insansız hava araçları ile vurdu.

Basından derlenen ön verilere göre, İran’da toplam can kaybı yüzlerle ifade ediliyor; sadece İran’ın güneyindeki Minab kentinde vurulan kız ilkokulunda yaşamını yitirenlerin sayısı 165’i aşıyor.

Her geçen saniye İsrail, ABD ve Körfez ülkelerinde de kayıp ve yaralı sayılarının arttığı bildiriliyor. Ancak böylesi bir tablo karşısında Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalının Arapça haberler bölümündeki 'en çok okunanlar' listesinin ilk sırasına, “Erkeğin denizde mayo ile namaz kılması caizdir, ancak bir şartla” başlıklı içerik yerleşebiliyor.

İşte, o liste...

SAVAŞI GÖLGEDE BIRAKAN YANIT

Al Arabiya'da yer alan haberde, eski Mısır müftüsü ve El-Ezher Yüksek Âlimler Heyeti üyesi Dr. Ali Cuma'nın, 'erkeğin denizde mayo ile namaz kılmasına' ilişkin fetvası yer alıyor.

Habere göre, Mısır televizyonlarında yayınlanan, 'Dinini Öğren' programında konuşan Cuma, ezan okunduğunda sahilde havlu sararak namaz kılmanın hükmüne ilişkin soruya şu yanıtı veriyor:

Önemli olan namazı kılmandır. Deniz kıyafetleri giyerken de erkeğin avret yerini örtmesi gerekir...

Sosyal medyada, konuya ilişkin yapılan yorumlar arasında ise biri dikkat çekiyor: