Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:11

Güncelleme: 25.08.2024 - 11:11

Jeff Flake, ülkesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını ifade etti. Peki, Jeff Flake kimdir? ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye için ne dedi?

JEFF FLAKE KİMDİR?

Jeffrey Lane Flake, 31 Aralık 1962 yılında dünyaya geldi. Amerikalı siyasetçi ve diplomattır. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Türkiye Büyükelçisi ve Arizona eski Senatörü'dür.

Haziran 2021'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterilmiş, 26 Ekim 2021 tarihinde ise Senatonun onayını almış ve 26 Ocak 2022 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak görevine resmi olarak başlamıştır.

JEFF FLAKE TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ?

3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirten Flake, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti." ifadesini kullandı.