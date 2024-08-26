Meksika'dan ABD'ye mesaj: 'Biz hiçbir ülkenin sömürgesi değiliz...'
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın özgür bir ülke olduğunu ve sınırda duvar inşaatı yapılmasını istemediklerini söyledi.
Seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentinde baraj açılışına katılan Obrador, isim vermeden ABD Başkanı adayı Donald Trump'ın duvar inşaatı vaadini eleştirdi.
Burada bir konuşma yapan Obrador, "Biz duvar inşaatı istemiyoruz, sınırın askerlerle doldurulmasını istemiyoruz ve vatandaşlarımıza kötü muamele yapılmasını istemiyoruz, unutmayın ki Meksika özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir, biz hiçbir yabancı ülkenin sömürgesi değiliz" ifadesini kullandı.
'65 MİLYAR DOLAR...'
Obrador, Meksikalı göçmenlerin yılda ortalama 65 milyar dolar ülke ekonomisine katkı sağladığını hatırlatarak, "Göçmenler övgüyü hak ediyor, bu yüzden isteseler de istemeseler de onları savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen seçimleri kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi Obrador'dan devralacak.
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