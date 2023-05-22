Örümcek adam BBC binasındaki heykele saldırdı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:22

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:22

Cumartesi sabahı saat 04:15 sularında, İngiltere'nin başkenti Londra'daki BBC binasının dış cephesinde dikili olan heykeli çevreleyen iskeleye bir adamın tırmandığı ihbarı üzerine olay yerine polis çağrıldı.

Yüzünü süper kahraman örümcek adam maskesiyle gizleyen adamın, elindeki çekiç ve keski ile Prospero ve Ariel adlı heykele saldırdığı bildirildi. Saldırgan eyleminin ardından tutuklandı.

1931 yılında heykeltıraş Eric Gill tarafından Shakespeare'in Fırtına adlı oyunundan esinlenerek yapılan heykel bu saldırıyla birlikte ikinci kez saldırıya uğramış oldu.

HEYKELTRAŞIN GÜNLÜKLERİ...

Dönemin önde gelen İngiliz heykeltraşlarından Gill'in 1940 yılındaki ölümüyle birlikte günlük kayıtları bulunmuş ve söz konusu kayıtlarda "kızları ve köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattığı" ortaya çıkmıştı.

Bu olayın ardından protestocular ve cinsel istismar karşıtı kuruluşlar BBC'nin Regent Caddesi'nin girişindeki heykelin kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

İngiliz basını, geçen Ocak ayında da bir başka protestocunun binaya tırmandığını ve esere çekiçle saldırdığını hatırlattı.

Bu sebeple, heykelin onarımı için etrafı iskele ile çevrilmişti.