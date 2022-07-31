Oscar Ödülleri'nde 'tokat' çıkışı: Will Smith, Chris Rock'tan özür diledi

31 Temmuz 2022 Pazar, 08:26

Ünlü oyuncu Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde tokat attığı komedyen Chris Rock'tan özür diledi.

53 yaşındaki oyuncu, 28 Mart'ta yapılan törende Chris Rock'ın sahnede eşi Jada Pinlett-Smith'in saçlarının dökülmesiyle ilgili bir şaka yaptıktan sonra yerinde fırlayarak milyonların gözü önünde komedyene vurmuştu.

Tokat, tüm dünyada gündem oldu. Smith, olayın ardından Instagram üzerinden bir özür yayımladı ve devamında sessizliğini korudu.

Smith, cuma günü YouTube kanalı ve Instagram sayfasında 6 dakikalık bir video açıklama yayınlayarak olayla ilgili gündeme gelen soruları yanıtladı.

Törenden sonra Chris Rock’a ulaştığını söyleyen Smith, komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini açıkladı.

Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini belirten Smith, “Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım” dedi.

NE OLMUŞTU?

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca Will Smith sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.