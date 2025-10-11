Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

Baba (The Godfather), Annie Hall ve birçok filmde rol alan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti.

Woody Allen ile çektiği dördüncü film olan Annie Hall (1977), Keaton'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırdı.

Kaliforniya'da 79 yaşında hayatını kaybeden Keaton’un ölüm sebebi ise açıklanmadı.

DİANE KEATON KİMDİR?

1946'da dünyaya gelen Keaton, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Beyazperdeye ilk adımını 1970 yılında Lovers and Other Strangers filmi ile atan Keaton'u geniş kitlelere duyuran film, 1972 yılında Michael Corleone'nin eşi Kay Adams rolünü canlandırdığı Baba (The Godfather) filmi oldu. Ancak kariyerini şekillendiren filmler, Woody Allen'ın yönettiği ve kendisiyle başrollerini paylaştığı filmler oldu.

1972 yılında Play It Again, Sam ile başlayan bu seriyi takip ettiren Sleeper (1972) ve Love and Death (1975) filmleri, onu komedi oyuncusu kategorisine sokmaya yetti. Woody Allen ile çektiği dördüncü film olan Annie Hall (1977), ona en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırdı.

Annie Hall 'da canlandırdığı karakterle anılmaktan korkan Keaton, bu filmden sonra birbirinden farklı birçok karakterlere hayat verdi. Looking for Mr. Goodbar (1977) ile drama oyunculuğundaki başarısını yeniden gösterme fırsatı buldu. Reds (1981) ve Marvin'in Odası (1996) ile Akademi Ödüllerine yeniden aday olmayı başardı.

Ayrıca Gelinin Babası (1991), İlk Eşler Kulübü (1996), Aşkta Her şey Mümkün (2003) gibi popüler filmlerde de rol aldı.