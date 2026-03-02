Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda'dan Trump'a sert 'İran' tepkisi: 'Dengesiz ve demokrasi düşmanı!'

ABD ile İran arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, Amerikan sivil toplumunu ve sanat dünyasını ayağa kaldırdı. Los Angeles’ta düzenlenen geniş çaplı savaş karşıtı protestonun ön saflarında, ömrünü aktivizme adayan 88 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda yer aldı.

"BİZİM RIZAMIZLA DEĞİL"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü askeri saldırının hemen ardından meydanlara çıkan Fonda, Trump yönetimine meydan okudu. Ünlü yıldız, Beyaz Saray’ın dış politikasını şu sözlerle hedef aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri halkı, Trump yönetimine şunu söylemek için burada: Bu savaşı bizim adımıza yürütebilirsiniz, ancak bizim rızamızla değil!"





VİETNAM HATIRLATMASI VE HUKUK VURGUSU

İran’daki saldırıların sivil kayıplara yol açtığını ve geniş çaplı bir bölgesel savaş riskini tetiklediğini belirten Fonda, mevcut durumu Vietnam Savaşı’na benzetti. "Şu anda anne babalar çocuklarını enkazdan çıkarıyorlar" diyen sanatçı, operasyonun uluslararası hukuku ve ABD anayasasını ihlal ettiğini savundu. Fonda, tarihin tekerrür etmemesi gerektiğini belirterek, savaş karşıtı hareketlerin geçmişte savaşları bitirme gücüne sahip olduğunu hatırlattı.

"DEMOKRASİYE SAVAŞ AÇTI"

Donald Trump’ın kişisel karakterine ve yönetim biçimine dair ağır eleştirilerde bulunan Jane Fonda, ABD Başkanı’nı "üzgün ve dengesiz bir adam" olarak tanımladı. Trump’ın sadece dışarıda değil, içeride de ifade ve toplanma özgürlüğü gibi anayasal haklara saldırarak demokrasiyi hedef aldığını iddia etti.

Protestolar Los Angeles’ın yanı sıra New York ve Washington gibi merkezlerde de devam ederken, Fonda’nın açıklamaları kısa sürede dünya medyasında geniş yankı buldu.