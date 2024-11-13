Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Hollywood'da kara listeye alındı

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemler nedeniyle 'Hollywood'da kara listeye alındığını' ifade etti.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Hollywood'da kara listeye alındı
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:28

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemlerden dolayı 'Hollywood'da kara listeye alındığını' açıkladı.

Mitingde 'Yahudi karşıtı ifadeler' kullandığı belirtilen Sarandon, 'ajansı tarafından kovulduğunu ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayabileceğine inanmadığını' belirtti.

ABD medyasına açıklamalarda bulunan oyuncu, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" dedi.


Etiketler: #Susan Sarandon #ABD

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