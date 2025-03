Oscar ödüllü yönetmene 'intikam' saldırısı

Oscar ödüllü “No Other Land” (Başka Toprak Yok) belgeselinin yardımcı yönetmeni Hamdan Ballal’ın, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığı ve darp edildikten sonra gözaltına alındığı iddia edildi.

Meslektaşları, olayın belgeselin yarattığı uluslararası yankıya karşı “bir intikam” olduğunu savunuyor.

Filmin, İsrailli eş yönetmeni Yuval Abraham’a göre olay, Pazartesi günü Ramazan iftarı için El Halil yakınlarında düzenlenen bir toplantı sırasında yaşandı. Abraham, Ballal’ın kalabalık tarafından bir ambulanstan zorla sürüklendiğini, ardından da polis tarafından tutuklandığını belirtti.

İsrail polisi, çıkan çatışmalar sırasında yaralanan Ballal’la birlikte üç kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

?????? BREAKING: Footage of Israeli Settlers Beating and Lynching Hamdan Ballal, Director of the movie "No Other Land" and American Activists.



Soldiers INVADED the Ambulance he called and TOOK him.



His whereabouts are unknown. https://t.co/MAWdr5deHt pic.twitter.com/AaesnIztSs