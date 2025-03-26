Oscar ödüllü yönetmene 'intikam' saldırısı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:03

Oscar ödüllü “No Other Land” (Başka Toprak Yok) belgeselinin yardımcı yönetmeni Hamdan Ballal’ın, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığı ve darp edildikten sonra gözaltına alındığı iddia edildi.

Meslektaşları, olayın belgeselin yarattığı uluslararası yankıya karşı “bir intikam” olduğunu savunuyor.

Filmin, İsrailli eş yönetmeni Yuval Abraham’a göre olay, Pazartesi günü Ramazan iftarı için El Halil yakınlarında düzenlenen bir toplantı sırasında yaşandı. Abraham, Ballal’ın kalabalık tarafından bir ambulanstan zorla sürüklendiğini, ardından da polis tarafından tutuklandığını belirtti.

İsrail polisi, çıkan çatışmalar sırasında yaralanan Ballal’la birlikte üç kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

?????? BREAKING: Footage of Israeli Settlers Beating and Lynching Hamdan Ballal, Director of the movie "No Other Land" and American Activists.



Soldiers INVADED the Ambulance he called and TOOK him.



His whereabouts are unknown. https://t.co/MAWdr5deHt pic.twitter.com/AaesnIztSs — Khalissee (@Kahlissee) March 24, 2025

BALLAL'A “DARP” İDDİASI

Görgü tanıkları, Ballal’ın serbest bırakıldığı sırada yüzünde morluklar ve kan izleri olduğunu, daha sonra Filistin’in El Halil kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yönetmen Basel Adra, Ballal'ın gözaltında gece boyunca kelepçeli tutulduğunu ve askeri bir üste dövüldüğünü söyledi.

Adra, “Oscar töreninden döndükten sonra her gün bize saldırı oluyor. Bu, filmi yaptığımız için bizden alınan bir intikam gibi. Bir ceza gibi hissettiriyor” dedi.

Ballal’a yönelik saldırının görüntüleri olduğu iddia edilen bir video da X üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, maskeli kişilerin kameraya tuğla fırlattığı ve görüntünün karardığı anlar yer alıyor.

Ballal’ın eşi Lamia Ballal da olay anında içeride üç çocuğuyla birlikte saklandığını, dışarıdan eşinin “ölüyorum” diye bağırdığını duyduğunu ve yardım çağırdığını söyledi.

Lamia, pencereden baktığında, üniformalı üç adamın eşini silah dipçikleriyle dövdüğünü gördüğünü ifade etti.

“NO OTHER LAND”

Oscar ödüllü belgesel No Other Land, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yaşanan yıkımları ve zorla yerinden edilmeleri konu alıyor.

Belgesel, beş yıl boyunca hem Filistinli yönetmen Adra’nın hem de İsrailli gazeteci Abraham’ın tanıklıklarıyla şekillendi.

Adra, Oscar ödül töreninde yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslenerek, “Bu adaletsizliği durdurun. Filistin halkına yönelik etnik temizliği durdurun” çağrısında bulunmuştu.