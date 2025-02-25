Filistinli sendikacı Abdel Salam, gazetecilerle buluştu: '200 bin işçi geçim kaynağını kaybetti'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:24

Filistin Ulusal İşçi Sendikası-Kudüs (JNUPW) Temsilcisi Sousan Abdel Salam, bugün DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nın Filistin halkıyla dayanışmak için İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına katıldı. Gazze’deki son duruma ilişkin bilgi veren Abdel Salam toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Abdel Salam, ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ve onun Filistin halkına karşı uyguladığı politikalarına karşı ortak mücadele vurgusu yaptı.

15 AYIN ARDINDAN...

15 ayın ardından ateşkesin sağlandığını belirten Abdel Salam, “Dünya, bir buçuk yıl süren katliam, yıkım ve açlığa karşı çaresiz kaldı. Tüm girişimlere karşın soykırımı durduramadı” dedi.

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Abdel Salam, “Bu 15 ay boyunca uluslararası toplum, çocukların ve kadınların öldürülmesi, sivillerin yerinden edilmesi, okulların, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin yıkılması, ambulansların bombalanması ve hatta Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları da dahil olmak üzere insani yardım görevlilerinin hedef alınması gibi korkunç suçlara tanık oldu. Bu süreçte 50 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Ateşkes öncesinde 2 milyondan fazla insan yerinden edildi ve işgalci güçler, Gazze Şeridi’ne gerekli insani ve tıbbi yardımların girişini keyfi ve yasadışı sözde kurallar ve engellerle durdurdu” ifadelerini kullandı.

Abdel Salam, “Gazze’de 660 bin çocuk, enkaz ve yıkıntılar arasında, okulsuz ve çoğu zaman hayatta kalan tek bir aile üyesi olmadan yaşam mücadelesi vermektedir. Bu çocuklar, psikolojik travma içindedir, suç çeteleri ve silahlı gruplar tarafından istismar edilme riskiyle karşı karşıyadır” diye konuştu.

TRUMP HAKKINDA...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze hakkındaki ifadeleri hakkında da konuşan Abdel Salam, “Trump'ın Gazze’deki Filistinlileri Şerit’ten ayrılmaya zorlama ve komşu ülkeler Mısır ve Ürdün’e, bu durumu kabul etmeleri için kötü niyetli baskılar yapma fikri, 15 aydan fazla süren ve hayatlarını cehenneme çeviren bir savaşın ardından Şerit’i yeniden inşa etme bahanesiyle gündeme gelmiştir. Ancak Mısır devleti, bu öneriyi biçim ve içerik açısından reddetmiş, bu plana katılmayacağını açıklamıştır” ifadelerini kullandı. Abdel Salam, “İsrail, Filistin mülteci kamplarını ve altyapısını sistematik olarak yok etmekte, Filistinlileri tekrar yerinden etmeyi ve onların davalarını yok etmeyi hedeflemektedir” dedi.

"İŞÇİLER DE ETKİLENDİ"

İsrail’in hastane ve sağlık merkezlerini yıkarak sağlık sistemini kasıtlı olarak çökerttiğini, fabrikaları ve ekonomik merkezleri hedef alarak Filistin’in ulusal ekonomisini hedef aldığını söyleyen Abdel Salam, “İşgalin Filistin işçilerine yönelik paralel bir savaş yürüttüğü de açıktır. Gazze ve Batı Şeria’daki işçilerin mücadelesine kısıtlamalar getirilmiş, işyerlerine ulaşmaları engellenmiştir. Bu durum, 200 bin işçinin geçim kaynağını kaybetmesine, Batı Şeria’da 306 bin iş imkanının yok olmasına ve özel sektörde çalışanların sayısının azalmasına neden olmuştur” dedi.

Salam “Bunun sonucunda hayat, binlerce aile için daha zor hale gelmiş, Filistin’deki işsizlik ve yoksulluk oranında patlama yaşanmıştır” diye konuştu. Ortak mücadelenin büyütülmesi gerektiğini ifade eden Abdel Salam “Filistin halkının asla yenilmeyeceğini vurguluyorum. Filistinli kadınlar, Filistin anlatısının ritmiyle kahraman nesiller doğurmaya devam edecek; bu nesiller ülkelerini yeniden inşa edecek” diye konuştu.