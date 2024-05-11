Rusya'da otobüs köprüden düştü, yedi kişi hayatını kaybetti!
Cuma günü Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, bir otobüs köprüden çıkarak Moika Nehri'ne düştü. Kazada yedi yolcu hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Kaza yerinde neredeyse tamamen suya gömülen otobüs, şehrin tarihi merkezindeki köprüde acil durum ekipleri tarafından çıkarıldı.
Rusya'nın Petersburg kentinde cuma günü bir otobüsün köprüden Moika Nehri'ne uçması sonucu yedi yolcunun öldüğü ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı bildirildi.
Yaklaşık 20 yolcu taşıyan otobüs, şehrin tarihi merkezindeki bir köprünün yakınında neredeyse tamamen suya gömüldü. Kurtarma botları ve ambulanslar köprü üzerinde konumlandırılırken, acil durum çalışanlarının otobüsün tavanında durduğu görüldü.
Rusya Soruşturma Komitesi olayda yedi kişinin öldüğünü doğruladı. İlk raporlarda altı kişinin yaralandığı belirtilmişti.
VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Yerel yetkililer, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için suya dalan yoldan geçenlere teşekkür etti.
Yetkililer tarafından yayınlanan bir videoda otobüsün köprü korkuluklarını kırıp nehre inmeden önce dramatik bir şekilde savrulduğu görülüyor. RIA haber ajansının bildirdiğine göre, kazanın ardından otobüsün şoförü gözaltına alındı.
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