Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 kişi öldü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:00
Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 kişi öldü
Abone Ol google-news

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Rusya haberleri otobüs haberleri

İlgili Haberler

Ermenistan ile Rusya anlaşmaya vardı: Askerler çekilecek

Ermenistan ile Rusya anlaşmaya vardı: Askerler çekilecek
Rusya, zaferin 79’ncu yıldönümünü böyle kutladı

Rusya, zaferin 79’ncu yıldönümünü böyle kutladı
Rusya’da petrol tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı

Rusya’da petrol tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail basınından Türkiye iddiası: 'Türk Ticaret Bakanlığı geçici ihracat izni verdi'

İsrail basınından Türkiye iddiası: 'Türk Ticaret Bakanlığı geçici ihracat izni verdi'
Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu

Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu
Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti

Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti
Penis boyunda artış, bilim dünyasında endişe yarattı

Penis boyunda artış, bilim dünyasında endişe yarattı
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
Popstar Bayhan şarkısıyla dünya listesinde zirveye yerleşti

Popstar Bayhan şarkısıyla dünya listesinde zirveye yerleşti
AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması
Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!

Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!