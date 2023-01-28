Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü

Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir servis otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:40
Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
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Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Talara eyaletinden kalkan servis otobüsü Los Organos kasabasında uçuruma devrildi. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Otobüsün yolcularının özel bir şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.


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