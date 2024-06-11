Otobüse büyük cisimler fırlattı... İngiliz sağcı aday, seçim kampanyası esnasında taşlandı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:11

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:11

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Farage, İngiltere'nin kuzeyindeki Barnsley kentide otobüsten kalabalığa el sallarken, bir kişi kendisine büyük taş parçaları gibi görünen cisimler fırlattı. Fırlatılan nesneler, İngiliz siyasetçiyi ıskaladı.

Polis, 28 yaşındaki saldırganı tutukladı. İnşaat işçisi olduğu düşünülen şahsın, şantiye alanından bulduğu cisimleri Farage’a fırlattığı inanılıyor.

X hesabından yaptığı açıklamada Farage, “Ülkemizden nefret eden, şiddet yanlısı solcu bir güruh tarafından korkutulmayacağım ya da sindirilmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 25 yaşında bir kadın, Farage bir bardan çıkarken yakın mesafeden yüzüne milkshake fırlatmıştı. Farage, kadından şikayetçi olmuştu.



NİGEL FARAGE KİMDİR?

Avrupa siyasetinde göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Nigel Farage, İngiliz siyasetinin tartışma yaratan bir siması olarak öne çıkıyor.

Farage, 2016 yılında yapılan Brexit oylamasında, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması için halkı oy vermeye teşvik etmesiyle biliniyor.

Şimdilerde Farage, İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde adaylığını koydu.



