Otomatta 'kurşun' dönemi: ‘İnsan denetimi yok...’

Yayınlanma: 07.07.2024 - 16:42

Güncelleme: 07.07.2024 - 16:42

ABD’nin Alabama ve Oklahoma eyaletlerindeki marketlerde, vatandaşın ateşli silahlar için dolu kurşunlar almalarına olanak tanıyan otomatlar yerleştirildi.

Otomatları kullanan kişiler, insan denetimi olmadan istediği kadar kurşun alabiliyor. Kurşuna erişimin kolaylığı, silahlı suçlarla boğuşan ABD’de dikkat çekti.

ÇIĞIR AÇACAK

Kurşun otomatlarının yapımcısı ve tedarikçisi American Rounds şirketi, otomatlarını "daha önce hiç görmediğiniz şekilde cephane satışı" sloganıyla, kendi web sitesinde pazarlıyor.

Şirket, tabanca ve av tüfekleri için mühimmat satışında bir çığır açmayı hedeflediğini belirtiyor.

Mühimmat satışını otomatik hale getiren cihaz, kart tarama ve yüz tanıma yazılımı aracılığıyla bir alıcının kimliğini ve yaşını doğrulamak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Müşterilerin yüzünü tanıyabilen otomat, müşteriden aldığı kimlik kartı fotoğrafıyla müşterilerin yüz taramasını karşılaştırıyor. Eğer müşterinin reşit olduğunu doğrularsa, mühimmat satışını gerçekleştiriyor.

MÜŞTERİLER HEYECANLI

American Rounds CEO'su Grant Magers, ürünün tanıtım videosunda, mağazaların mühimmat satışlarını artırmak için yenilikçi bir yol aradıklarını söyledi.

Alabama Tuscaloosa'daki “Taze Fiyat” marketinin yöneticisi Terry Stanley, "ilk cephane otomatını" halka sunduğundan dolayı "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Stanley, tanıtım videosunda "Müşterilerimize, mağazalarımızı ziyaret etmeleri için başka bir neden daha sunmanın yollarını arıyoruz. Alışverişlerini kolaylaştırmak için yapabileceğimiz her şeyi yaparız. Bugün müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre, bu mühimmat otomatı sahip olduğumuz için çok heyecanlılar" diyerek otomata olan olumlu bakışını dile getirdi.

Şirketin web sitesine göre otomatlar şu anda, ABD içerside altı noktada mevcut.

‘ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM’

Yerel bir haber kaynağına göre, Tuscaloosa İlçesi Belediye Meclisi'nin yaptığı bir olağan toplantıda, otomatlar konuşuldu.

Belediye Meclisi Başkanı Kip Tyner polis şefi Brent Blankley’e, yerel mağaazalarda, insanlara mühimmat satan otomatın nasıl olabileceğini açıklamalarını istedi.

İddiaya göre Tyner, "Market otomatlarında mühimmat satıldığına dair bazı telefonlar aldım" dedi ve şaşkınlıkla ekledi "Bunun bir şaka olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş."

Yerel haber kaynaklarına göre, şehrin polis şefi ve yetkilileri, makinelerin yasal olduğunu ve kaldırılmayacaklarını belirtti.