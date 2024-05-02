Kastamonu’da tam otomatik silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 2 adreste yapılan aramalarda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:06
Kastamonu’da tam otomatik silah ele geçirildi: 1 gözaltı
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Edinilen biliye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 2 adreste arama arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tam otomatik silah, 2 adet şarjör ve 67 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.


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