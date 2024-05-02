Kastamonu’da tam otomatik silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:06

Güncelleme: 02.05.2024 - 14:07

Edinilen biliye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 2 adreste arama arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tam otomatik silah, 2 adet şarjör ve 67 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.