Kadıköy'de mülteci öğrencilere gölge sınıf... Otomatik karne basıldı!

Yayınlanma: 01.06.2024 - 08:47

Güncelleme: 01.06.2024 - 08:47

İlk ve orta dereceli okullardaki 19 milyon öğrenci 14 Haziran tarihinde karne almaya hazırlanırken, okula bir gün bile gitmeyen mülteci öğrenciler için okullarda gölge sınıflar oluşturulup, e okul üzerinden otomatik karne basıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Kadıköy’deki Mehmet Bayazıt Anadolu Lisesi’nde ortaya çıkan skandalı, Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş ortaya çıkardı.

MÜLTECİ SINIFI 12-H

Okulun 12. sınıfında kayıtlı görünen Iraklı 12 öğrenci, bir yıl boyunca okula bir ders saati bile gitmedi. Öğrencilerin, okul kayıtlarında sayısal veya sözel bölümde olup olmadıkları belirsiz olup, ‘Alanı yok’ diye kaydedildi.

Okul idaresi, sınıf listelerinde hiç olmayan, “12-H” adlı bir şubeyi kağıt üstünde açarak, mülteci öğrencileri yönetmeliğe aykırı olarak aynı sınıfta topladı.

IRAKLILAR ARANIYOR

Okul öğretmenlerinden F.U. ve S.Ö. olmayan mülteci öğrencilerden sorumlu ‘Sınıf öğretmeni’ yapıldı. Branş öğretmeni norm açığı ortaya çıkmaması için Iraklı öğrencilerin devamsızlığı, yıl sonuna kadar gizlendi. Yıl sonunda mevzuata uygun olarak, “Devamsızlıktan sınıf tekrarı” yazılıp, karneleri MEB’in e okul sisteminde hazırlanıp, basıldı. Mülteci gölge öğrencileri, okuldaki ne öğretmenler, ne de öğrenciler tanıyor. Gölge karne uygulamasının, İstanbul dışında birçok yerde yapıldığı öğrenildi.

"NE ÖĞRENCİ, NE DERSLİK VAR"

Karne skandalını ortaya çıkaran Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş şöyle konuştu:

“Türkiye’deki Suriye, Irak, Afganistan, İran gibi ülkelerden göçle gelen mülteci öğrenci sayısı 1.4 milyona çıktı. Zorunlu eğitim çağında olmalarına rağmen yüz binlercesi okula gelmiyor. Evlilik, çocuk işçilik gibi nedenlerle okulu terk ettiler. MEB buna rağmen mülteci öğrencileri e okul üzerinde ‘okula gidiyormuş’ gibi kaydetti. Okulda fiilen olmayan ama e okulda olan mültecilere özel bu gölge sınıflar için sınıf öğretmeni de görevlendirildi. Ortada ne bir sınıf, ne öğrenci, ne derslik var. Okula devam eden mülteci öğrenci sayısını yüksek gösterip, AB’den destek almak için MEB’in böyle sınıflar oluşturduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesine adım atmayan, sınıfının yerini bilmeyen, bu eğitim yılında bir tek derse bile girmeyen mülteci öğrencilere, AB’den gelen paralar kesilmesin diye MEB gıyabında karne verecek.”

“ÖĞRENCİ YOK, KARNESİ VAR”

“Türkiye’deki birçok il ve okulda, okula hiç gelmeyen mülteci öğrencilerin karneleri hazırlandı. Kadıköy’deki Mehmet Bayazıt Anadolu Lisesi’nde mülteciler için bir de özel sınıf oluşturulmuş. Okula senede bir gün bile gelmeyen 12 Iraklı öğrenciyi, örgün öğretim dışına çıkarmaları gerekirken, sınıf tekrarı kararı verilip, karneleri yazıldı. MEB, öğretmenleri de bu usulsüzlüğün içine çekti. Öğretmenlerimiz, ‘Okula hiç gelmeyen çocukların kayıtları okullardan alınsın. Hiç görmediğimiz, tanımadığımız mülteci çocuklara niye karne veriyoruz?’ diye tepki gösteriyor. Olmayan öğrenci için öğretmenlere karne hazırlattırılıyor. Sınıf tekrarı kararı doğru olsa da bu sistem yanlış. Örgün eğitime devam etmeyen, okula gelmeyen mülteci öğrencilerin şu an nerede olduğunu kimse bilmiyor. Öğrenciler ‘Çocuk işçi mi? Bir tarikata esiri mi düştü? Çocuk yaşta evlendirildi mi?’ hiç kimse bilmiyor.”