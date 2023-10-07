Otomotiv işçileri grevinde ilerleme kaydedildi

Yayınlanma: 07.10.2023 - 08:35

Güncelleme: 07.10.2023 - 08:35

UAW Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, GM, Ford Motor ve Stellantis ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiklerini belirten Fain, "Grevimiz işe yarıyor ancak hala istediğimiz yerde değiliz" dedi.

Fain, GM'nin batarya fabrikalarındaki işçilerin iş sözleşmesi kapsamına alınmasına izin vererek görüşmelerdeki önemli bir anlaşmazlığı ortadan kaldırdığını aktardı.

GM'nin Teksas eyaletinin Arlington kentindeki fabrikasında da greve gitme tehditlerinin şirketi anlaşmaya zorladığını işaret eden Fain, "Kazanıyoruz, ilerleme kaydediyoruz ve doğru yöne doğru gidiyoruz" diye konuştu.

OTOMOTİV İŞÇİLERİNİN GREVİ

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda, GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

UAW, geçen hafta da Ford Motor ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı. Böylelikle grevdeki toplam işçi sayısı 25 bine çıkmıştı.

GM, bu hafta yaptığı açıklamada, söz konusu grevlerin şirkete üçüncü çeyrekte 200 milyon dolara mal olduğunu bildirmişti.

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) da hafta başında yayımladığı analizinde, otomotiv işçilerinin grevinin maliyetinin ilk 2 haftada 4 milyar dolara yaklaştığını duyurmuştu.