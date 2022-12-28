iPhone 14'teki 'trafik kazası algılama' özelliği eleştiriliyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:49

Apple eylül ayında yeni iPhone 14 serisini tanıttı. Cihaz ailesinde yeni özellikler de yer aldı. Özelliklerden biri de trafik kazası algılamaydı. Bu özellik kullanıcıların kaza yaptığını algılıyor ve acil yardım için 911'i arıyor. Tanıtılırken ilk etapta çok faydalı olacağı düşünülen bu özelliğin zamanla 'normal sayılabilecek sarsıntılarda' dahi tehlike algılayıp 911'i aradığı ortaya çıktı.

APPLE'IN YENİ TRAFİK FAZASI ALGILAMA SİSTEMİ GERÇEKTEN DE FAYDALI MI?

Trafik kazası algılama sistemi geçen hafta, ortada kaza yokken roller coaster ile tur atan bir kişinin kaza geçirdiğinin algılanmasının ardından 911'i aramasıyla tekrar günedeme geldi. Güçlü sarsıntıları kaza olarak algılayan sistem daha önce de kayak yaparken düşen kişileri trafik kazası yapmış gibi algılamıştı.

Sistem de tam bu noktada eleştiriliyor çünkü kaza olmadan küçük ya da büyük sarsıntılarda dahi acil çağrı yapılıyor ve sistem boşu boşuna meşgul edilmiş oluyor.

Öte yandan bu sistemin elbette hayat kurtardığı durumlar da yaşanmadı değil. Geçen haftalarda ABD'de ormanlık alana yakın bir otoyolda seyir halinde olan araç dağ yamacından aşağıya kaydı. Sürücü ve yolcu yaklaşık 300 metrelik bir vadiye düştü.

Araçta o sırada bulunan iPhone 14 ise sarsıntıyı algılayarak bunun bir kaza olduğunu tespit etmiş ve uydu üzerinden Acil SOS araması yapmıştı. Bu sayede kazayı gerçekleştiren kişinin hayatını kurtarmış oldu.

Sistem, Apple tarafından şu şekilde açıklanıyor:

“Tüm modeller en çok ihtiyaç duyulan anda acil yardım sağlayabilen çığır açıcı güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. 256 G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop sayesinde, iPhone’daki Trafik Kazası Algılama özelliği şimdi ciddi trafik kazalarını algılayabiliyor ve kullanıcı bilincini yitirdiğinde veya iPhone’una ulaşamadığında acil çağrı merkezini otomatik olarak arayabiliyor.

Bu özellikler; şimdi kabin basıncındaki değişiklikleri algılayabilen barometre, hız değişiklikleri için ek giriş sağlayan GPS ve ciddi trafik kazalarında tipik olarak duyulan yüksek gürültüleri tanıyabilen mikrofon gibi mevcut bileşenleri temel alıyor. Bir milyon saatten fazla gerçek sürüş ve trafik kazası kaydı verileriyle eğitilen Apple tasarımı gelişmiş hareket algoritmaları, daha da yüksek doğruluk sağlıyor.”