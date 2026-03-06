Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oval Ofis’te yeni güvenlik stratejisi! Trump için toplu dua seansı…

6.03.2026 01:29:00
Haber Merkezi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sürerken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Evanjelist papazlar, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump için toplu dua etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Orta Doğu’da gerilimi artıran çatışmalar sürerken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken görüntüler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Office’te ülkenin farklı bölgelerinden gelen Evanjelist papazları ağırladı. Görüntülerde papazların Trump’ın etrafını çevreleyerek toplu şekilde dua ettiği görüldü.

Paylaşılan görüntülerde papazların gözlerini kapatarak Trump’a dokunduğu ve ABD başkanı için dua ettiği dikkat çekti. Dua sırasında Trump’ın makam koltuğunda oturduğu görüldü.

Söz konusu anlar, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak dünya gündemine oturdu.

