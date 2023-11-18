Özbekistan'da askeri helikopter düştü
Özbekistan'ın Semerkant bölgesindeki poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopter düştü, kazada helikopter ekibi hayatını kaybetti.
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam ülkenin Semerkant ilindeki Kattakorgan poligonunda, silahlı kuvvetlere ait Mi-8 helikopterinin eğitim uçuşu yaparken düştüğü kaydedilirken, kazada helikopterdeki ekibin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, olayı incelemek için kurulan özel komisyonun olay yerine ulaşarak, kaza nedenini araştırdığı ifade edilirken, kazada ölenlerin sayısı hakkında bilgi verilmedi.
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