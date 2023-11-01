Cevdet Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:19
Cevdet Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca 26-27 Aralık’ta Türkiye ve Özbekistan’dan kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan KEK toplantısının hazırlıklarının başlatılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.


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