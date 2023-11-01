Cevdet Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca 26-27 Aralık’ta Türkiye ve Özbekistan’dan kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan KEK toplantısının hazırlıklarının başlatılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.