Cevdet Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca 26-27 Aralık’ta Türkiye ve Özbekistan’dan kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan KEK toplantısının hazırlıklarının başlatılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.
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