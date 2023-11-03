Özbekistan'dan Türk devletlerine çağrı: Afganistan'a yardım edin

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:36

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerini, Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam etmeye çağırdı.

Mirziyoyev, "Afgan halkına yönelik insani yardımların zayıflamasını önlemeye ve bu ülkedeki akut sosyal sorunları çözmeye yönelik özel mekanizmaların geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Mirziyoyev, "bugün dünyanın başka yerlerindeki çatışma ve savaşların ortasında Afganistan'ın sorunlarının uluslararası toplumun dikkatinden giderek uzaklaştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Mirziyoyev, "Tüm komşularıyla bölgesel ortaklık ve ekonomik işbirliği süreçlerine aktif olarak katılan barışçıl, istikrarsız bir Afganistan'a ihtiyacımız var" dedi.