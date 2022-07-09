Özbekistan'da Karakalpakistan'daki olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alındı
Özbekistan’da Karakalpakistan'daki olaylarla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Özbekistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta başlayan ve daha sonra yasa dışı eylemlere dönüşen olaylarla ilgili 14 kişinin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanların arasında bu eylemlerin organizatörlerinden Davletmurad Tacımıradov ve Azamat Turdanov’un da bulunduğu aktarılan açıklamada, şu anda söz konusu olaylarla ilgili ön soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.
KARAKALPAKİSTAN'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ
Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestolar düzenlenmişti.
Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.
Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
Olaylarla ilgili 4’ü polis, 18 kişi hayatını kaybederken, 38’i kolluk kuvvetleri olmak üzere 243 kişi de yaralanmıştı.
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