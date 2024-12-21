Özbekistan'da Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimi: İki şüpheli uluslararası arananlar listesine alındı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 20:39

Güncelleme: 21.12.2024 - 20:39

Soruşturma kayıtlarına göre, Rasaev ve Temirhanov Özbekistan’a farklı güzergâhları kullanarak giriş yaptı. Rasaev, Özbekistan-Kırgızistan sınırını yasa dışı yollarla geçerken, Temirhanov ise Dostlik sınır kapısından ülkeye giriş yaptı.

Her iki isim de iddialara göre 1,5 milyon dolarlık bir ödül karşılığında Allamjonov ve Milli Perspektif Projeleri Ajansı (MTPA) Başkanı Dmitriy Li’ye suikast düzenlemek için talimat aldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Özbekistan makamları, Rasaev ve Temirhanov’a şu suçlamaları yöneltti:

- Yasa Dışı Sınır Geçişi (Özbekistan Ceza Kanunu Madde 223): Rasaev’in, yerel işbirlikçilerin yardımıyla Kırgızistan sınırını yasa dışı olarak geçtiği iddia ediliyor.

- Kaçakçılık (Madde 246): Rasaev’in suç hazırlıklarında kullanılacak malzemelerin yasa dışı taşınmasında rol oynadığı öne sürülüyor.

- Yasa Dışı Silah Bulundurma ve Taşıma (Madde 248): Her iki şüphelinin de suikast planında kullanmak üzere silah bulundurduğu belirtiliyor.

- Suçun Bildirilmemesi ve Gizlenmesi (Madde 241): Rasaev ve Temirhanov, sadece planlanan suçu bildirmemekle kalmayıp, aynı zamanda bu suça aktif olarak karışmakla suçlanıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Özbekistan güvenlik birimleri, olayın arkasındaki azmettiricileri ortaya çıkarmak ve şüphelilerin yakalanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bu olayın bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkat çektiğini belirterek uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.