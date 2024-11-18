FSM Köprüsü, Özbekistan için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü dolayısıyla mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, '18 Kasım Özbekistan Milli Bayrak Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi, yeşil ve beyaz renge büründü.
Havanın kararmasıyla başlayan aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.
Özbekistan'da 1991 itibarıyla her yıl 18 Kasım, Özbekistan Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor.
Etiketler: #Fatih sultan Mehmet #Özbekistan #köprü
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