Özel jetler pistte çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jetin, bölgede bulunan başka bir jetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Özel jetler pistte çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:47

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Etiketler: #ABD #Arizona

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