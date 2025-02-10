ABD-Çin ticaret savaşı başlıyor: Gümrük vergileri uygulamada!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:51

Çin'in, 14 milyar dolarlık ABD ihracatına yönelik gümrük vergilerini yürürlüğe koymasıyla ticaret savaşında yeni bir aşamaya geçildi. Analistler, tarafların anlaşmazlığı çözememesi halinde tam anlamıyla bir ticaret savaşına girme riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

ÇİN'DEN ABD'YE KARŞI MİSİLLEME

ABD'nin geçtiğimiz hafta Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Pekin, enerji ihracatı ve tarım ekipmanlarına yüzde 10 ila 15 ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi uzmanı Zhang Yanshen, bu durumun sadece bir başlangıç olabileceğini ve daha kötü sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Goldman Sachs'ın baş Çin ekonomisti Hui Shan, ABD'nin gümrük vergilerini 20 puan artırmasının Çin'in GSYH büyümesini 0,7 puan aşağı çekeceğini öngörüyor. Shan'a göre Pekin, para biriminin değer kaybı ve tüketici teşvik paketleriyle bu etkinin bir kısmını telafi edebilir, ancak yine de büyüme yaklaşık yüzde 0,2 puan düşebilir.

'EŞİT BİR ANLAŞMA YAPILMALI'

Pekin'deki uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hızla bir anlaşmaya zorlamaya yönelik hamlelerinin ters tepebileceğini düşünüyor. Trump, gümrük vergilerinin açıklanması ve uygulanması arasında yalnızca iki gün süre tanımıştı. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden Ma Wei, “Eşit bir anlaşma yapılmalı. Önce yüksek gümrük vergisi koyup sonra müzakere çağrısı yapmak adil değil” dedi.