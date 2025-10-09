Özgür Özel, 12 Ekim’de Brüksel’de yurttaşlara seslenecek: 'Adalet ve demokrasi için Avrupa’dan yükselen ses büyüyor'

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan CHP’nin Avrupa Örgütlenmesinden Sorumlu Giresun Milletvekili Elvan Işık Deniz ve CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin, Brüksel mitinginin hazırlık sürecini, Avrupa’daki örgütlenmenin önemini ve partinin yurtdışı vizyonunu anlattı.

Son dönemde CHP’nin Avrupa’daki varlığı dikkat çekici biçimde güçleniyor. Partinin farklı Avrupa kentlerinde kurulan birlikleri, yalnızca seçim dönemlerinde değil, yıl boyunca aktif biçimde çalışmalar yürütüyor. Bu faaliyetler, hem Türkiye’deki muhalefet hareketine moral desteği sağlıyor hem de yurtdışında yaşayan milyonlarca yurttaşın siyasete katılımını artırmayı hedefliyor. Brüksel mitingi de bu sürecin en görünür adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Brüksel buluşmasına Avrupa’nın çeşitli kentlerinden belediye başkanları, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de katılacak.

“ADALET VE DEMOKRASİ İÇİN SESİMİZİ AVRUPA’DAN YÜKSELTİYORUZ”

Saraçhane mitinginden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen demokrasi ve adalet buluşmalarının ardından Avrupa’da da yurttaşlarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten CHP Avrupa Örgütlenmesinden Sorumlu Milletvekili Elvan Işık Deniz, Brüksel mitinginin bu çabanın yeni bir halkası olduğunu söyledi:

“19 Mart’tan bu yana, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde her hafta mitingler düzenliyoruz. Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızın çağrısı üzerine bu kez Avrupa’da buluşuyoruz. Mitinglerimiz adalet ve demokrasi teması etrafında şekilleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreci anlatmak, adalet mücadelemizi büyütmek için Brüksel’de ilk mitingimizi yapacağız. Sadece Türk vatandaşlarımız değil, Avrupa’da yaşayan farklı toplulukların temsilcileri, belediye başkanları ve bazı parlamenterler de katılacak. Avrupa’daki mitinglerimiz önümüzdeki aylarda da sürecek; Sosyalist Enternasyonal’den de büyük destek alıyoruz.”

Deniz, CHP’nin Avrupa’daki örgütlenmesinin yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Bugün Paris’teyiz. Avrupa genelinde, Paris örneğinde olduğu gibi aktif birliklerimiz var. Üye sayımız her geçen gün artıyor. Yurtdışı örgütlenmesi için altı milletvekili olarak görev yapıyoruz. Teşkilatlarımızın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşüyoruz. Artık Avrupa’daki yurttaşlarımızla çok daha sık bir araya geleceğiz.”

“AVRUPA KAMUOYUNA SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin, Avrupa mitinglerinin farklı ülkelere yayılması için yoğun bir hazırlık yürüttüklerini belirtti:

“Mitinglerimizi hızla Avrupa geneline yaymak istiyoruz. En az ayda bir Avrupa ülkesinde miting yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de yaşanan adaletsizlik sürecini Avrupa kamuoyuna taşımak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu mitingler, burada kamuoyu oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Fransa Sosyalist Partisi de bizimle iletişime geçerek Paris’te büyük bir miting yapılmasını talep etti. Ancak ilk mitingimizin Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu Brüksel’de yapılması, sesimizin tüm Avrupa’ya daha net ulaşmasını sağlayacak.”

Fransa’dan çok sayıda belediye başkanının Brüksel mitingine katılmasının beklendiğini aktaran Ergin, Avrupa’daki çalışmaların dayanışma ruhu içinde sürdüğünü vurguladı.

CHP’nin Genel Başkan düzeyinde ilk kez gerçekleştireceği Avrupa mitingi, Brüksel’in ardından farklı Avrupa ülkelerinde de devam edecek. Parti, Avrupa’daki örgütlenmesini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesini uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.