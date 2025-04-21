Süleyman Soylu sessizliğini bozdu: Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal'ın, '20 milyon dolar aldı' iddiasına ilk kez cevap verdi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:32

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem yaratmaya devam ederken; İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sonra bir açıklama da AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Süleyman Soylu’dan geldi.

İLK KEZ YANIT VERDİ

Süleyman Soylu, Cemil Önal’ın kendisi hakkında söylediği “Davaların kapatılması için 20 milyon dolar aldı” iddiası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız. Namusumuzu yolda bulmadık” dedi.

O RÖPORTAJ GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.

Ayşemden Akın, Halil Falyalı'nın finans müdürü olan Cemal Önal'la ilgili "Cemil Önal, Falyalı'nın sağ kolu gibiydi. Onun imparatorluğunu nasıl kurduğunu, para trafiğini ve kimlerle ilişkileri olduğunu en iyi bilen kişilerden biri. Dolayısıyla, Amerikan istihbaratının onu koruma altına alması, çok önemli bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor" dedi.

"KASET" İDDİASI

İddiaya göre Halil Falyalı'nın elinde 45 kaset vardı. Bu kasetlerin 40'ı devletin eline geçerken beş kasede ulaşılamıyor. İddiaya göre söz konusu kasetlerde devlet kademelerinde görevli üst düzey isimlerin yakın çevresine ait konuşmalar, para trafiği ve yasa dışı ilişkiler yer alıyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cemil Önal’ın iddialarına dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan bir açıklama gelmişti:

“Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler.

Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır. Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.

Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz.”

SOYLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Cemil Önal’ın “Süleyman Soylu 20 milyon dolar aldı” iddiaları sonrasında Süleyman Soylu’dan da bir açıklama geldi.

Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Namussuzlara Duyurulur:

Bu ülkede, devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş; görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika’dan İngiltere’ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan, “ağıza dahi alınmayacak” düzeydeki adice dedikodular, bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir.

Bizi kendinizle karıştırmayın.

Onursuz, hırsız, ahlaksız, katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek…

Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!

Yıllardır her fırsatta sistematik biçimde iftira atan ve karalama yapanlara, bugünkü yolsuzluğu örtme çabası içinde hedef saptırmaya çalışanlara sesleniyorum:

Kuzey Kıbrıs’ta işlenen bir cinayeti, devletimiz tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirmiştir. Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz 'operasyon çocuğu' dedik, haklı çıktık.

Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir.

Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar, hukuk önünde en ağır biçimde hesap vereceklerdir.

Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız.

Son söz:

Namusumuzu yolda bulmadık.

Hayatımın sonuna kadar bu namussuzların peşinde olacağımı herkes bilsin.”