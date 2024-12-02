'Özgürlük Şafağı Operasyonu' başlatılmıştı: Tel Rıfat-Münbiç hattında neler oluyor?

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:27

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:27

AA'nın aktardığına göre, silahlı gruplardan oluşan "Suriye Milli Ordusu" (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeyi sürdürüyor.

Operasyon kapsamında SMO'nun, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdiği bildirildi.

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den ele geçiren SMO'nun, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerinde de kontrol sağladığı bildirildi.

Bu kapsamda Tel Rıfat'ta ilçe merkezinin yanı sıra 24 köyün, SMO'nun kontrolüne geçtiği ve yaklaşık 850 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi.

PKK/YPG, TEL RIFAT'A NE ZAMAN KONUŞLANDI?

Fırat Nehri'nin batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta, 8 yıldır PKK/YPG'li teröristlerin konuşlandığı biliniyor.

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

PKK/YPG'nin, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden ettiği, söz konusu nüfusun da Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındığı kaydedildi.

PKK/YPG, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerinin mevzilerine saldırılar düzenliyor.

TEL RIFAT'A 'ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU'

Silahlı grupların 27 Kasım’da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG’yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devrettiği bildirildi.

Fırat Nehri’nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren PKK/YPG'nin bu alanları tahkim etmeye başladığı ifade edildi.

"Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında" SMO'nun, örgüte karşı "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nu başlattığı kaydedildi.

SMO'nun, "Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olduğu" belirtildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Suriye' yaşanan olaylar nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Erakçi, Şam ziyaretinin ardından bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Erakçi'nin, mevkidaşı Hakan Fidan'la görüşmesi bekleniyor.