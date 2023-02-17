Pakistan Başbakanı Şerif, Adıyaman'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:11

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:11

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yanında bulunan enkazdaki Pakistan arama kurtarma ekibinin çalışmalarını inceledi. Şerif, burada Pakistan ekibinin kurtardığı ailelerle görüştü.

Şerif, Adıyaman Üniversitesindeki AFAD Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman ile ilgili "Bu muhteşem şehir, 6 Şubat gecesi Türkiye'yi ve şehri vuran en yok edici depremle yerle bir oldu" dedi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü bağlara işaret eden Şerif, "Türk hükümeti ve halkının muhteşem cömertliğini ve kibarlığını unutamayız" ifadesini kullandı.

Şerif, depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileklerini ve yardım tekliflerini ilettiklerini aktardı.

"Biz, Türkiye ile aile gibiyiz" diyen Şerif, Türkiye ve Pakistan'ın bir kalbin içindeki iki millet, iki ruh gibi olduğunu söyledi.

Pakistan'ın arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kışlık çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemelerini de ivedilikle Türkiye'ye ulaştırdığını anlatan Şerif, "Şehirdeki yıkımı az önce gördüm, evler, iş yerleri hepsi yerle bir olmuş. Canım kardeşim Erdoğan'ın ve hükümetinin ve cesur Türk halkının çok çalışarak bu krizin üzerinden geleceğine şüphem yok. Ancak buradaki yıkım korkunç. Bu, bir kişinin düşünebileceğinin çok ötesinde" değerlendirmesinde bulundu.

"YAS VE YIKIM SÜRECİNDE SİZİNLEYİZ"

Şerif, binlerce çocuğun okul, aile ve eve ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Yorulmaksızın çalışan Türk kardeşlerim ve bakanlarla çok gurur duyuyorum. Ayrıca durmadan çalışan ve enkaz altından birçok kişiyi kurtaran Pakistanlı ekiple de gurur duyuyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin önünde uzun bir yol olduğunu belirten Şerif, şöyle devam etti:

"Türk kardeşlerime 220 milyon Pakistanlının sizin için gönderdiği mesajı iletmek istiyorum. Biz, sizin aileniz gibiyiz, sizden hiçbir yardımı esirgemeyeceğiz. Bu yas ve yıkım sürecinde sizinleyiz, sizi yalnız bırakmayacağız. Tıpkı sizin Pakistan'ı yalnız bırakmadığınız gibi. 2005'te Pakistan'da deprem olduğunda, 2010'da sel olduğunda olduğu gibi. Geçen yılki sel felaketinde kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bizzat Pakistan'a geldi, onunla Punjab'ın güneyine gittik."

"STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sel felaketinin ardından yardım topladığını anımsatan Şerif, "Türkiye hükümeti ve halkının bu cömertliğini ve kibarlığını nasıl unutabiliriz" dedi.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmesiyle ilgili "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemin ardından stratejimizi değiştirdik. Daha önce kışlık çadır, battaniye ve gıda gönderiyorduk. Şimdi sadece ısıtmalı ve yangın korumalı kışlık çadırlara odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Türklerin ve Pakistanlıların kardeş olduğunu vurgulayan Şerif, "Farklı diller konuşuyoruz ancak birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Binlerce kilometre uzakta yaşıyoruz ancak uyurken bile kardeşlerimizin hislerini paylaşıyoruz" şeklindeki görüşlerini paylaştı.