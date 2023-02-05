Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref kimdir? Pervez Müşerref neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:08

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, tedavi için gittiği Dubai'de 79 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan ordusu, 2008 yılında iktidardan uzaklaştırılan ve Dubai'de kendi isteğiyle sürgünde bulunan Müşerref'in öldüğünü doğruladı. Perviz Müşerref'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

PAKİSTAN ESKİ CUMHURBAŞKANI PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref, 11 Ağustos 1943'te Hindistan'ın Old Delhi şehrinde doğdu. İleri seviyede Türkçe bilen ve Beşiktaş JK kongre üyesi olan Müşerref, Türkiye'de 1956 yılına kadar eğitim gördü. 1961'de Pakistan Askeri Akademisi'ne başladı. Pakistan Ulusal Savunma Koleji'nde okudu. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji'nden mezun oldu. Perviz Müşerref, 1964'te Pakistan Ordusu'na subay olarak katıldı. Ekim 1998'de, dönemin başbakanı Navaz Şerif tarafından orgeneralliğe terfi ettirildikten sonra ülke genelinde adını duyurdu. Kargil Savaşı'nın planlayıcısı ve stratejik saha komutanı oldu. Başbakan Şerif ile aylar süren bir çekişmeden sonra, 1999'da askerî darbe ile iktidara geldi ve Başbakan'ı sıkı bir ev hapsinde tuttuktan sonra Pencap Eyaleti'nde bulunan Adiala Cezaevi'ne nakletti.

2007'de anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanet suçlaması ile karşı karşıya kaldı. 2007'de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'yu Taliban'ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen yeterince koruyamadığı ve 2008'de ordunun düzenlediği bir operasyonda öldürülen aşiret lideri Nevab Ekber Bugti'nin ölümünden sorumlu olduğu ileri sürüldü. Butto'nun ölümüne dair iddialarla ilgili olarak Pakistan'da bulunan yaklaşık 824.000 dolar değerindeki mal varlığı 2011'de donduruldu. Pakistan Talibanı, Müşerref'in intihar bombacılarına hedef olacağını duyurdu.

Pervez Müşerref, 2008'de Dubai ve Londra'da kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamaya başladı. 2013'ün Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde aday olmak için Pakistan'a geri döndü fakat adaylığı mahkeme tarafından reddedildi. 19 Nisan 2013 tarihinde tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Peşaver Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski devlet başkanı Pervez Müşerref'i, yönetimi sırasında, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.

PERVEZ MÜŞERREF NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Pervez Müşerref, organ yetmezliğine neden olan amiloidoz hastalığına bağlı sebeplerden dolayı 5 Şubat 2023'te Dubai'de tedavi olduğu bir hastanede hayatını kaybetti.