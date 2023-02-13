Pakistan'daki kriket maçında Türkiye ve Suriye için saygı duruşu

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:41

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 22:41

Pakistan’ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi “yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu’ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.

PAKİSTAN'DA DEPREMZEDELERE DESTEK

İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye’ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.