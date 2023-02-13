Pakistan'daki kriket maçında Türkiye ve Suriye için saygı duruşu
Pakistan'da oynanan kriket maçı öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Pakistan’ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi “yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu’ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.
PAKİSTAN'DA DEPREMZEDELERE DESTEK
İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye’ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- Ölüyoruz!
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor
- ‘Fay yasası’ yerine ‘Türk yasası’
- Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- Okulların açılma tarihiyle ilgili açıklama
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- Depremin dünyadaki yankıları: Seçimler ertelenebilir