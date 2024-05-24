Pakistan, bombalı saldırıda ölen 5 Çinli'nin ailelerine 2,58 milyon dolar tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:44

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, 26 Mart'ta işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere tazminat ödenmesini onayladı.

Bu kapsamda ölen 5 Çinli'nin ailelerine toplam 2,58 milyon dolar tazminat ödenecek.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı şoförün ailesine de 8 bin 950 dolar (yaklaşık 289 bin lira) verilecek.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna, 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Çinli yetkililerden oluşan bir ekip, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya katılmak üzere 29 Mart'ta Pakistan'a gelmişti.

Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) tarafından yürütülen operasyonda, Çinli mühendisler ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilişkili 4 kişi, 29 Mart'ta yakalanmıştı.