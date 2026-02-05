Pakistan Büyükelçiliği’nde Keşmir Dayanışma Günü düzenlendi: Büyükelçiden uluslararası topluma çağrı, Türkiye'ye teşekkür

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd'in yanı sıra Türkiye- Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı-AKP milletvekili Ali Şahin, AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin katıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Hindistan’ın kontrolündeki bölgelerde uzun yıllardır ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını" söyleyerek, "2019 yılında Keşmir’in özel statüsünün kaldırılması, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir adımdı” dedi. Cüneyd, uluslararası toplumu, hükümetleri, medyayı ve akademik çevreleri ‘Hindistan’ın uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına' karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Cüneyd, Türkiye’nin Keşmir konusundaki tutumunun ise örnek teşkil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Keşmir davasına verdiği desteğin Keşmirliler tarafından güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.