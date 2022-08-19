Pakistan ve ABD'den askeri görüşme
Pakistan ve ABD askeri ilişkileri görüştü
Pakistan ve ABD'li orgeneraller, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) başındaki Orgeneral Michael Erik Kurilla ile Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar, bölgesel güvenlik, istikrar, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
Pakistan ordusunun terörle mücadele çabaları ve ordunun bölgesel barış ve istikrara katkısının da gündeme geldiği görüşmede, Pakistan ile ABD arasındaki askeri eğitim değişim programı da konuşuldu.
Orgeneral Kurilla, Pakistan’ın terörle mücadelesi, bölgesel barış ve istikrar için çabalarının övgüye değer olduğunu kaydetti.
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