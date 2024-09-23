Pakistan'da aşiretler arasında çatışma: 5 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışma sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da aşiretler arasında çatışma: 5 kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:21

Ulusal basında yer alan haberlere göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında cuma akşamı kavga çıktı.

Aşiretler arasındaki kavga, dün akşam yeniden alevlendi.

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgenin kanaat önderleri, çatışmaların son bulması için yetkililere çağrı yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda çatışmaların Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çıktığı, ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu iddia edildi.


Etiketler: #PAKistan #Aşiret

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