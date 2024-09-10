Pakistan Savunma ve Şehitler Günü Ankara'da anıldı.

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:53

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:53





Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Pakistan Savunma ve Şehitler Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan'a atanan Türk büyükelçisi İrfan Neziroğlu, üst düzey Türk sivil ve askeri yetkilileri, büyükelçiler, diplomatik misyon üyeleri, savunma ve askeri ataşeler, medya mensupları ve Türkiye'deki Pakistan topluluğu üyeleri katıldı.

HEDEF: 5 MİLYAR DOLAR



Ticaret Bakanı Bolat burada bir konuşma yaptı.Bolat Pakistan-Türkiye ikili ilişkilerini, Pakistan ve Türkiye silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağlarını ve iş birliğini övdü. Büyükelçi Junaid'e özel dostu olarak atıfta bulunan Bakan Bolat. Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında %42 arttığını ve her iki ülkenin de liderlikleri tarafından belirlenen 5 milyar ABD doları ticaret hedefine ulaşmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise Pakistan ve Türkiye arasında savunma sanayisinde deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı olarak paylaşılmasının her iki ülkenin savunmasını güçlendireceğini belirtti.

'ÇATIŞMA YERiNE DİYALOG'

Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, son 77 yılda Pakistan'a üç büyük savaş dayatıldığını belirtti. Büyükelçi Junaid, Pakistan'ın çatışma yerine diyaloğa ve işbirliğine inandığını ifade etti. Büyükelçi, "Pakistan'ın amacı, tüm ulusların refah içinde yaşayabileceği bir ortam yaratmaktır ancak ne yazık ki Cammu ve Keşmir meselesinin çözümsüzlüğü bölgedeki olumlu gelişmenin hızını engelliyor" diye konuştu. Büyükelçi "Keşmir anlaşmazlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının özlemlerine göre çözülmesinin bölgesel barış ve güvenlik için hayati önem taşıdığını" sözlerine ekledi. Büyükelçi, Türk ulusuna Pakistan'ın ve Pakistan halkının zor zamanlarında yanında olduğu için teşekkür etti.







