Pakistan'da askeri üsse intihar saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:42

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:42

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 10 kişilik terörist grubunun Bannu bölgesinde bir askeri yerleşkeye saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, çatışma çıktığı ve teröristlerin yerleşkeye patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda yerleşkenin duvarının yıkıldığı ve 8 askerin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yürütülen operasyon neticesinde 10 teroristin de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının Pakistan Taliban'ına (TTP) bağlı "Hafız Gül Bahadır" grubu tarafından yapıldığı belirtilerek, "Pakistan Silahlı Kuvvetleri anavatanı ve halkını bu terör tehdidine karşı savunmaya devam edecek ve Afganistan'dan kaynaklanan bu tehditlere karşı uygun görülen tüm gerekli tedbirleri alacaktır" ifadesine yer verildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde 10 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker ve 2 polis hayatını kaybetmiş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.