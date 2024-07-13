Pakistan'da İmran Han ve eşi "yasa dışı evlilik yapmakla" yargılandıkları davada aklandı
Pakistan’da mahkeme, "yasa dışı evlilik yapmakla" suçlanan eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi'yi suçsuz buldu.
İslamabad Bölge Mahkemesi'nde, İmran Han ile eşi Büşra Bibi'ye ilişkin davanın duruşması görüldü.
Mahkeme, ikilinin "yasa dışı evlilik yapma" suçundan aklandığını açıklarken, başka bir dava sürecinin olmaması halinde serbest bırakılmaları gerektiğini kaydetti.
HAN'IN DAVA SÜRECİ
Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı.
Mahkeme, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye 7'şer yıl hapis cezası vermiş, 1 Nisan'da ise mahkumiyetleri askıya alınmıştı.
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