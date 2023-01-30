Pakistan'da camide bombalı saldırı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:35

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:35

Pakistan'ın Peşaver kentindeki polis merkezi içinde bulunan camide bombalı saldırı gerçekleşti.

Pakistanlı yetkililer, ikindi namazı sırasında meydana gelen patlama sebebiyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Peşaver Valisi, saldırı sonucunda 28 kişinin öldüğünü ve 150 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sebebiyle caminin çatısının bir kısmının çöktüğü görüldü.