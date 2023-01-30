Pakistan'da camide bombalı saldırı

Pakistan'da bir polis merkezinin içindeki camide patlama meydana geldi. Yetkililer çok sayıda ölü olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:35
Pakistan'da camide bombalı saldırı
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Pakistan'ın Peşaver kentindeki polis merkezi içinde bulunan camide bombalı saldırı gerçekleşti. 

Pakistanlı yetkililer, ikindi namazı sırasında meydana gelen patlama sebebiyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. 

Peşaver Valisi, saldırı sonucunda 28 kişinin öldüğünü ve 150 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sebebiyle caminin çatısının bir kısmının çöktüğü görüldü.


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