Tekne battı: 10 çocuk öldü

Pakistan'da 10 çocuk teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:07
Tekne battı: 10 çocuk öldü
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Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Tanda baraj gölünde, tekne ile açılan çocukların cesetlerine ulaşıldı. 

Yerel polis yetkilisi Mir Rauf, teknelerinin alabora olması sonucu 10 çocuğun öldüğünü söyledi. 

AFP'ye konuşan Mir Rauf, ölen çocukların 7 ila 14 yaşları arasında olduğunu belirtti. 

Rauf, 11 çocuğun sudan kurtarıldığını ancak altısının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Rauf ayrıca "Kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.

Tekne, devrildiğinde yerel bir medreseden günübirlik geziye çıkan 25 ila 30 öğrenci taşıyordu.


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