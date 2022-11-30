Pakistan'da çatışma çıktı: 10 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirdi.

AA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:30
Pakistan'da çatışma çıktı: 10 militan etkisiz hale getirildi
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan’ın Hoshab bölgesinde militanlarla güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 10 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Dün, Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs’ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.


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