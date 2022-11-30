Pakistan'da çatışma çıktı: 10 militan etkisiz hale getirildi
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan’ın Hoshab bölgesinde militanlarla güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 10 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Dün, Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs’ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler