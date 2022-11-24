Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir yanıtı: Hayalperest zihniyetinin tezahürü
Pakistan, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi’nin "Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız.” ifadelerine tepki göstererek "Pakistan ordusunun sınırlarını koruyacak güçte olduğunu" duyurdu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Dwivedi’nin “Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız” açıklamasının Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin “hayalperest zihniyetinin” tezahürü olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Dwivedi’nin ifadeleri reddedilerek bunun dünyanın dikkatini Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlallerinden farklı bir yöne çekme girişimi olduğunun altı çizildi.
Pakistan ordusunun sınırlarını koruyacak güçte olduğu kaydedildi.
NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım’da yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız" ifadesini kullanmıştı.
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 28 Ekim’de benzer bir ifade kullanmış, Azad Cammu Keşmir’i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.
Azad Cammu Keşmir, Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.
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