Pakistan'da hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan vücudu parçaları bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Multan'daki 'Nishtar' isimli hastanenin çatısında bulunan cesetlere ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer, çürümeye yüz tutmuş ceset ve insan vücudu parçalarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hastanenin çatısında yüzlerce ceset ve insan vücudu parçasının bulunduğu belirtiliyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Dawn gazetesindeki haberde söz konusu cesetlerin tıp öğrencileri tarafından tıbbi deneyler için kullanıldığı belirtildi.
Geo News televizyonunda ise hastanenin morgundaki 5 dondurucu üniteden sadece birinin çalışır vaziyette olduğu ve bu durumun yıllardır sürdüğü aktarıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, insani olmayan bu davranışın sorumlularının en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.
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