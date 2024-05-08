Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın eşi Bibi, Han'ın bulunduğu cezaevine nakledilecek

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin, Han'ın bulunduğu cezaevine nakil isteğini onayladı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:37
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın eşi Bibi, Han'ın bulunduğu cezaevine nakledilecek
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Yüksek Mahkeme, başkent İslamabad'daki konutunda ev hapsi devam eden Bibi'nin, Adiala Cezaevi'nde tutuklu olan eşi Han'ın bulunduğu cezaevine nakil isteğine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, eşiyle ortak yargılandıkları davalarda ev hapsi cezası alan Bibi'nin, Han'ın kaldığı cezaevine nakil isteğini onayladığını bildirdi.

Bibi, Mahkeme'ye ilettiği talebinde, "kaldığı ev hapsinde yetkililerin erkek olması nedeniyle gizliliğinin ihlal edildiğini ve kendisine bozuk yemek verildiğini" öne sürmüştü.

HAN'IN MAHKEME SÜRECİ

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi, 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

1 Nisan'da ise Mahkeme, İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya almıştı.

Öte yandan, farklı davalardan hapis cezası bulunan Han, cezaevinde kalmayı sürdürürken Büşra Bibi de ev hapsinde kalmaya devam etmişti.


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