Pakistan'da silahlı saldırı: Polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, bir polis memuru hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:01
Pakistan'da silahlı saldırı: Polis hayatını kaybetti
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Polis yetkilisi Dilawar Khan, meslektaşının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Khan, Bajaur bölgesinde bir saldırganın çocuk felci aşısını yapmak için görevlendirilen gruba ateş açmasıyla personeli koruyan polisin vurulduğunu belirtti.

Khan, söz konusu polis memurunun saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.


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