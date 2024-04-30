Pakistan'da silahlı saldırı: Polis hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:01

Güncelleme: 30.04.2024 - 16:01

Polis yetkilisi Dilawar Khan, meslektaşının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Khan, Bajaur bölgesinde bir saldırganın çocuk felci aşısını yapmak için görevlendirilen gruba ateş açmasıyla personeli koruyan polisin vurulduğunu belirtti.

Khan, söz konusu polis memurunun saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.